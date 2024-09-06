Кулшинбаев оценил шансы Казахстана обыграть Норвегию

Алмас Кулшинбаев прокомментировал предстоящий матч в Лиге наций между сборными Казахстана и Норвегии.

«Шансы команд на победу я оцениваю в 60 на 40 процентов в пользу сборной Норвегии. Но на результате матча может сказаться климат, погодные условия и другие факторы. Плюс – это первая игра для Казахстана под руководством Черчесова, что придаст эмоциональный фон. Для Норвегии это будет очень сложный матч. У нашей сборной есть все шансы, как минимум, не проиграть. Отборочные матчи чемпионата Европы показали, что в Казахстане всем тяжело играть», – сказал специалист.