Кулшинбаев оценил шансы Казахстана обыграть Норвегию

Алмас Кулшинбаев прокомментировал предстоящий матч в Лиге наций между сборными Казахстана и Норвегии.
«Шансы команд на победу я оцениваю в 60 на 40 процентов в пользу сборной Норвегии. Но на результате матча может сказаться климат, погодные условия и другие факторы. Плюс – это первая игра для Казахстана под руководством Черчесова, что придаст эмоциональный фон. Для Норвегии это будет очень сложный матч. У нашей сборной есть все шансы, как минимум, не проиграть. Отборочные матчи чемпионата Европы показали, что в Казахстане всем тяжело играть», – сказал специалист.
- Матч Казахстан – Норвегия в группе B3 Лиги наций начнется в 17:00 мск.
- Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана 3 июня, при этом он не руководил командой в товарищеских матчах в начале лета.