Роналду прокомментировал достижение отметки в 900 голов за карьеру

Криштиану Роналду высказался о своем бомбардирском достижении.

Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«Это очень много значит для меня. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как тяжело приходится работать каждый день, чтобы забить 900 мячей.

Это оставит уникальный след в моей карьере. Я не бью рекорды – они преследуют меня!» – заявил Роналду.

900 голов 39-летнего форварда распределились следующим образом: