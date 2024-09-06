Роналду прокомментировал достижение отметки в 900 голов за карьеру

Криштиану Роналду высказался о своем бомбардирском достижении.
Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).
«Это очень много значит для меня. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как тяжело приходится работать каждый день, чтобы забить 900 мячей.
Это оставит уникальный след в моей карьере. Я не бью рекорды – они преследуют меня!» – заявил Роналду.
900 голов 39-летнего форварда распределились следующим образом:
- 5 – «Спортинг»
- 145 – «Манчестер Юнайтед»
- 450 – «Реал»
- 101 – «Ювентус»
- 68 – «Аль-Наср»
- 131 – сборная Португалии