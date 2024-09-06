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    • Роналду прокомментировал достижение отметки в 900 голов за карьеру

    Роналду прокомментировал достижение отметки в 900 голов за карьеру

    Криштиану Роналду высказался о своем бомбардирском достижении.

    Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

    «Это очень много значит для меня. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как тяжело приходится работать каждый день, чтобы забить 900 мячей.

    Это оставит уникальный след в моей карьере. Я не бью рекорды – они преследуют меня!» – заявил Роналду.

    900 голов 39-летнего форварда распределились следующим образом:

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    06.09.2024 00:48
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1725605585
    Давай, Криштиану, ТЫЩУ! И уже никто никогда не побьёт твой рекорд. ( Коллеги, не пишите, пожалуйста, "Никогда не говори никогда". ) ""
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