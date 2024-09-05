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    • Эдегор не считает свою команду фаворитом в матче с Казахстаном

    Эдегор не считает свою команду фаворитом в матче с Казахстаном

    Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана.

    – Мы изучаем каждую команду, не только защитников. Фокусируемся также на своей игре и хотим победить. Я помню игру за молодежную сборную против Казахстана. Это были хорошие игры. Но основная сборная это совсем другое. Мы будем использовать свои сильные качества, чтобы победить завтра.

    – Кого можете отметить из состава сборной Казахстана?

    – Когда готовимся к сопернику, то готовимся к команде в целом, а не конкретно одному игроку. Нас ждет тяжелая игра, тем более в гостях.

    – Что можете сказать про стадион и город.

    – Очень сложный перелет, но мы готовы к игре и попробуем показать хорошую игру. Я не считаю нашу сборную фаворитом в матче с Казахстаном. Этот матч будет очень сложным для нас. Рад, что меня номинировали на Золотой мяч, но Эрлинг Холланд будет фаворитом на этот приз. Все соперники в группе ровные. Матчи против Казахстана будут очень непростые.

    • Казахстан сыграет против сборной Норвегии 6 сентября в Алматы в 17:00 по мск.
    • Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: Kazfootball.kz

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    05.09.2024 15:44
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