Эдегор не считает свою команду фаворитом в матче с Казахстаном

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана.

– Мы изучаем каждую команду, не только защитников. Фокусируемся также на своей игре и хотим победить. Я помню игру за молодежную сборную против Казахстана. Это были хорошие игры. Но основная сборная это совсем другое. Мы будем использовать свои сильные качества, чтобы победить завтра.

– Кого можете отметить из состава сборной Казахстана?

– Когда готовимся к сопернику, то готовимся к команде в целом, а не конкретно одному игроку. Нас ждет тяжелая игра, тем более в гостях.

– Что можете сказать про стадион и город.

– Очень сложный перелет, но мы готовы к игре и попробуем показать хорошую игру. Я не считаю нашу сборную фаворитом в матче с Казахстаном. Этот матч будет очень сложным для нас. Рад, что меня номинировали на Золотой мяч, но Эрлинг Холланд будет фаворитом на этот приз. Все соперники в группе ровные. Матчи против Казахстана будут очень непростые.