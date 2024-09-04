Реакция Мостового на переход Промеса в клуб из ОАЭ

Александр Мостовой не верит в возвращение Квинси Промеса в Россию.

32-летний футболист перешел в «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

Он включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак».

«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть.

Другое дело – трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России.

Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», – сказал Мостовой.