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    Реакция Мостового на переход Промеса в клуб из ОАЭ

    Александр Мостовой не верит в возвращение Квинси Промеса в Россию.

    • 32-летний футболист перешел в «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
    • Он включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак».

    «Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть.

    Другое дело – трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

    Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России.

    Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», – сказал Мостовой.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 18:43
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    ...уефан
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    ...с тобой в одном помещении, Саня, молоко нельзя оставлять, скиснет сразу к херам!...
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