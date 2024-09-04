Реакция Мостового на переход Промеса в клуб из ОАЭ

Александр Мостовой не верит в возвращение Квинси Промеса в Россию.
- 32-летний футболист перешел в «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
- Он включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак».
«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть.
Другое дело – трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.
Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России.
Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», – сказал Мостовой.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.