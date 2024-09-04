Роналдо назвал лучшего бразильского футболиста в РПЛ

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, кого из соотечественников считает сильнейшим в РПЛ.

– В нашей лиге играет очень много бразильцев. Как ты считаешь, кто самый сильный?

– Клаудиньо выделяется. Он – особенный. Он играет в хорошей команде и он маэстро этой команды. Он ведет игру, отдает голевые передачи.