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    Роналдо назвал лучшего бразильского футболиста в РПЛ

    Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, кого из соотечественников считает сильнейшим в РПЛ.

    – В нашей лиге играет очень много бразильцев. Как ты считаешь, кто самый сильный?

    – Клаудиньо выделяется. Он – особенный. Он играет в хорошей команде и он маэстро этой команды. Он ведет игру, отдает голевые передачи.

    • 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
    • Он забил 20 голов и сделал 27 ассистов в 113 матчах.
    • Минувшим летом бразилец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 18 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    04.09.2024 14:00
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1725450498
    "Роналдо назвал лучшего бразильского футболиста в РПЛ" Это сказал комбайнер Роналдо на весь Ростов, а вы подумали кто ?
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    FCSpartakM
    1725452139
    Клаудиньо еще после прошлого сезона по игре пошел на спад. В этом году выдал 1 матч от силы сильный, но с Пари.
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    ySS
    1725461131
    Они из одного района Амазонки?)
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