Роналдо назвал лучшего бразильского футболиста в РПЛ

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, кого из соотечественников считает сильнейшим в РПЛ.
– В нашей лиге играет очень много бразильцев. Как ты считаешь, кто самый сильный?
– Клаудиньо выделяется. Он – особенный. Он играет в хорошей команде и он маэстро этой команды. Он ведет игру, отдает голевые передачи.
- 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
- Он забил 20 голов и сделал 27 ассистов в 113 матчах.
- Минувшим летом бразилец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 18 млн евро.