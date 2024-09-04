Черчесов: «Сейчас мы стараемся восстановить Самородова»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал как проходит подготовка команды к матчам Лиги Наций.

«Ребята потихоньку собираются. Вчера ночью уже прилетели Зайнутдинов и Аимбетов, Скворцов. Завтра уже первую тренировку проведем всем составом. А так то, что планируем, выполняем. Единственное – каждому элементу уделяем меньше внимания, нежели надо, потому что времени не хватает и какие-то вещи надо проработать. А так все идет своим чередом, погода хорошая, вчера чуть-чуть дождичек нас освежил. Ну а сегодня все нормально.

Главное, что Рамазан Оразов сделал МРТ, посмотрим, как у него нога. Ничего нового, перед каждым сбором у нашей и у других сборных одно и то же. Тур заканчивается, ты что-то планируешь, потом врач звонит. Ты знаешь, что каждый его звонок – значит что-то случилось. Это уже знакомо. Главное, ко всем этим непоняткам надо быть готовым. Кусяпов, видите, не доехал. По Оразову был вопрос. Сейчас мы стараемся восстановить Самородова, он уже какие-то вещи с нами делает. Посмотрим, в каком он будет состоянии. Сами понимаете, на таком уровне любой игрок дорогого стоит», – рассказал Черчесов.