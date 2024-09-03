Экс-президент «Спартака» – о летних новичках клуба: «Вообще какая-то несуразица»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен кадровой политикой московского клуба.
«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке».
Я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.
Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал Червиченко.
- Летом состав «Спартака» пополнили 6 футболистов, на которых потратили 24,7 млн евро.
- Из российских игроков пришли только Александр Довбня (на роль третьего вратаря) и Игорь Дмитриев (уже отданный в аренду).
- Из легионеров прибыли Виллиан Жозе, Эсекьель Барко, Маркиньос и Миенти Абена.