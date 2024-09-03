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    • Экс-президент «Спартака» – о летних новичках клуба: «Вообще какая-то несуразица»

    Экс-президент «Спартака» – о летних новичках клуба: «Вообще какая-то несуразица»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен кадровой политикой московского клуба.

    «Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке».

    Я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.

    Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.09.2024 22:55
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    Комментарии (17)
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    GermanVo
    1725394351
    Мда, лучше бы ничего не говорил, чем эту чушь.
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    ziborock
    1725394855
    Чтобы в Барко разглядеть темнокожего нужно постараться, на червь и не то может!)
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    ivany4
    1725397066
    Червяк был президентом 2 года, 2002 - 2004, и за это время под его чутким руководством в Спартаке поиграло 18!!! легионеров. Некоторые по 3-5 матчей.)) Из этих 18, как минимум 8 человек были чернокожие. Хотя сегодня четыре темнокожих футболиста в Спартаке режут ему взгляд.)) Глядя на человека-пустышку Червиченко, и читая его измышления, понимаешь, - если из мухи делают слона, то значит это кому-нибудь нужно.))
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    Baggio1986
    1725419017
    Несуразица это твоё президентство в клубе
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    Спартачище
    1725423876
    Неужели кому-то еще интересно мнение этой юродивой жабешки?
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    Oldtrafford83
    1725425798
    Кабан видимо забыл кого он покупал когда был презиком))
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    Александр.Т.
    1725428161
    Пусть радуется что всего четыре , в других клубах больше
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    FCSpartakM
    1725434146
    он рофлит? он откуда вообще привозил футболистов?
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    subbotaspartak
    1725435976
    А при нём так суразица была... заткнулся бы
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    Spartak_forv@
    1725439471
    Че он там про больше воспитанников на поле говорит?))Это ведь он привел Баги,Гима,Луизао Перейру,Роберта,Андре Диаса,Марсело Силву,Скарлетта,Огусанью,Зоа и Руссо, легендарный Мукунку))Не говоря уже о том,сколько он привез из Европы легов.И он возмущается тем,что четверо чернокожих футболистов на поле?)
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