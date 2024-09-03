Экс-президент «Спартака» – о летних новичках клуба: «Вообще какая-то несуразица»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен кадровой политикой московского клуба.

«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке».

Я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.

Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал Червиченко.