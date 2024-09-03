Кунде объяснил, почему приехал в сборную Франции в юбке

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своем экстравагантном наряде.

Футболист прибыл в расположение сборной Франции в юбке.

6 сентября в Лиге наций французы примут Италию, а 9 сентября сыграют с Бельгией.

«Не секрет, что я люблю модно одеваться. Мне всегда нравилось наряжаться и хорошо выглядеть, куда бы я не выходил – за хлебом или на шоппинг.

Круто, что меня вызвали в сборную, а еще между нами [игроками] идет небольшое соревнование [в плане образов].

Мне нравится это делать, я чувствую себя хорошо в своей одежде. Это помогает мне отвлечься», – объяснил Кунде.