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    Кунде объяснил, почему приехал в сборную Франции в юбке

    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своем экстравагантном наряде.

    • Футболист прибыл в расположение сборной Франции в юбке.
    • 6 сентября в Лиге наций французы примут Италию, а 9 сентября сыграют с Бельгией.

    «Не секрет, что я люблю модно одеваться. Мне всегда нравилось наряжаться и хорошо выглядеть, куда бы я не выходил – за хлебом или на шоппинг.

    Круто, что меня вызвали в сборную, а еще между нами [игроками] идет небольшое соревнование [в плане образов].

    Мне нравится это делать, я чувствую себя хорошо в своей одежде. Это помогает мне отвлечься», – объяснил Кунде.

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    Источник: RMC Sport

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    03.09.2024 21:57
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    Комментарии (5)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725391112
    Здравствуйте, я Ваша тётя
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    vladik12
    1725393249
    Завтра появится в лифчике.
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    The only one
    1725416923
    А чё губки не намолевал?
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    Гор--google
    1725426347
    Чёрный петух,не удивительно, их президент ,или президентша женат,или замужем, за мужиком.Что тут удивляться.Пнтух на флаге страны,он и в их генах.Исключения конечно же есть.Но...
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    odessakmv
    1725430306
    очередная бородатая женщина
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