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    • «Гимн человеческой глупости и жадности»: Пирожков – о трансфере Осимхена в «Галатасарай»

    «Гимн человеческой глупости и жадности»: Пирожков – о трансфере Осимхена в «Галатасарай»

    Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков оценил аренду форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «Галатасарай».

    «Среди всех состоявшихся и будущих трансферов этого сезона переход Осимхена из «Наполи» в «Галатасарай» – мой любимый.

    Этот переход (а точнее, обстоятельства, которые подтолкнули «Наполи» и самого игрока принять такой вариант аренды) мало что обещает в спортивном плане.

    Его значение – иное. Это гимн человеческой глупости и жадности. Насмешка над искусственно накрученными ценниками в распухшем от денег современном футболе.

    Два охреневших эгоиста.

    Один, младший, вырос на помойке – причeм в прямом смысле. Другой, старший, родился с золотой ложкой во рту. Осимхен и Аурелио Де Лаурентис.

    Такие разные, они встретились в одной точке. И слегка пробросили друг друга. От них, впрочем, не убудет.

    Ах, да, есть ещe «Галатасарай». Его поздравлять в лучшем случае – рано, а в худшем – бессмысленно.

    Осимхен (мы те, кто мы есть) – парень с тараканами, кроме того, ещe неделю назад он рассмеялся бы в лицо тому, кто протянул ему ту самую футболку, в которой он давеча позировал.

    Он приехал поддержать форму с сохранением зарплаты. Такая себе лечебная физкультура», – написал Пирожков.

    • Стамбульцы арендовали Виктора без опции выкупа.
    • Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро. Он с отрывом стал самым дорогим футболистом чемпионата Турции.
    • В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова

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    03.09.2024 20:25
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