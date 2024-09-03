«Гимн человеческой глупости и жадности»: Пирожков – о трансфере Осимхена в «Галатасарай»

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков оценил аренду форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «Галатасарай».
«Среди всех состоявшихся и будущих трансферов этого сезона переход Осимхена из «Наполи» в «Галатасарай» – мой любимый.
Этот переход (а точнее, обстоятельства, которые подтолкнули «Наполи» и самого игрока принять такой вариант аренды) мало что обещает в спортивном плане.
Его значение – иное. Это гимн человеческой глупости и жадности. Насмешка над искусственно накрученными ценниками в распухшем от денег современном футболе.
Два охреневших эгоиста.
Один, младший, вырос на помойке – причeм в прямом смысле. Другой, старший, родился с золотой ложкой во рту. Осимхен и Аурелио Де Лаурентис.
Такие разные, они встретились в одной точке. И слегка пробросили друг друга. От них, впрочем, не убудет.
Ах, да, есть ещe «Галатасарай». Его поздравлять в лучшем случае – рано, а в худшем – бессмысленно.
Осимхен (мы те, кто мы есть) – парень с тараканами, кроме того, ещe неделю назад он рассмеялся бы в лицо тому, кто протянул ему ту самую футболку, в которой он давеча позировал.
Он приехал поддержать форму с сохранением зарплаты. Такая себе лечебная физкультура», – написал Пирожков.
- Стамбульцы арендовали Виктора без опции выкупа.
- Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро. Он с отрывом стал самым дорогим футболистом чемпионата Турции.
- В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.