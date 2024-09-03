Игнатьев перечислил позитивные изменения в «Спартаке» при Станковиче

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Меня приятно удивляет «Спартак». В клубе изменилась мотивация, подход, желание и отношение к заданному направлению. Футболистам нравится выполнять задания, которые даeт новый главный тренер. В команде много динамики, и иногда она лишняя. Команда играет с большой охотой и сердцем.

Кроме того, футболисты поняли, что нужно играть ответственнее и без желания выиграть невозможно. А также клуб приобрeл отличного футболиста Эсекьеля Барко. Это случай, когда селекционный отдел угадал.

Я не сторонник делать выводы так рано, это только начало для Станковича в «Спартаке». Люди друг к другу присматриваются, и на данный момент там идиллия. Я бы не стал сейчас раздавать аплодисменты Станковичу, надо подождать. Но на данном этапе в «Спартаке» ощутимы изменения в лучшую сторону», – сказал Игнатьев.