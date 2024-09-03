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    • Игнатьев перечислил позитивные изменения в «Спартаке» при Станковиче

    Игнатьев перечислил позитивные изменения в «Спартаке» при Станковиче

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    «Меня приятно удивляет «Спартак». В клубе изменилась мотивация, подход, желание и отношение к заданному направлению. Футболистам нравится выполнять задания, которые даeт новый главный тренер. В команде много динамики, и иногда она лишняя. Команда играет с большой охотой и сердцем.

    Кроме того, футболисты поняли, что нужно играть ответственнее и без желания выиграть невозможно. А также клуб приобрeл отличного футболиста Эсекьеля Барко. Это случай, когда селекционный отдел угадал.

    Я не сторонник делать выводы так рано, это только начало для Станковича в «Спартаке». Люди друг к другу присматриваются, и на данный момент там идиллия. Я бы не стал сейчас раздавать аплодисменты Станковичу, надо подождать. Но на данном этапе в «Спартаке» ощутимы изменения в лучшую сторону», – сказал Игнатьев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2024 16:06
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    Комментарии (5)
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    slavа0508
    1725371604
    Рано пока что осуждать . хотя бы дождёмся окончание первого круга ....
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    VGreen
    1725371675
    "Футболистам нравится выполнять задания, которые даeт новый главный тренер. В команде много динамики, и иногда она ЛИШНЯЯ. Команда играет с большой охотой и сердцем." Он похвалил или покритиковал? Что значит лишняя динамика? По сути то, ничего лишнего не может быть хорошим. Или опять корреспонденты по своему написали?
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    alefreddy
    1725377923
    улучшения все видят а вот от балласта избавиться и хорошо
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    Спартачище
    1725381575
    зендид когда на своей поляне из последних сил отбивался, тоже заметил изменения
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    DOCTOR PENALTY
    1725382954
    Спартак сейчас все нахваливают - это не к добру. ((( ***
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