Шалимов назвал спартаковца, чья игра его впечатляет

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов впечатлен выступлением полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Красно-белые нагнетали против «Рубина» (1:0), великолепную игру выдал Барко. Дело не только в том, что через него строится игра. Дело в том, как он вступает в игру при потере мяча, как пытается мяч перехватить.

Плюс – то, как он зарабатывает фолы, как регулирует ритм игры. Это впечатляет», – сказал Шалимов.