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    Шалимов назвал спартаковца, чья игра его впечатляет

    Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов впечатлен выступлением полузащитника команды Эсекьеля Барко.

    «Красно-белые нагнетали против «Рубина» (1:0), великолепную игру выдал Барко. Дело не только в том, что через него строится игра. Дело в том, как он вступает в игру при потере мяча, как пытается мяч перехватить.

    Плюс – то, как он зарабатывает фолы, как регулирует ритм игры. Это впечатляет», – сказал Шалимов.

    • 25-летний игрок куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • В 6 матчах в РПЛ у Барко 3 гола, 3 ассиста.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 12:12
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    Комментарии (9)
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    ilich55
    1725361303
    Корону Барко уже одели. Посмотрим, что будет после зимних каникул...........
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    zigbert
    1725362404
    Уже по первым матчам Барко в Спартаке стало понятно что это игрок высокого класса.
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    Mihei fcsm
    1725539037
    Все бы так контракты свои отрабатывали как Барко и тогда бы футбол интереснее смотрелся.
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