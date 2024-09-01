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    Гонду из «Зенита» охарактеризовал РПЛ двумя словами

    Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от РПЛ.

    – После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ – хороший турнир.

    – Твой бывший одноклубник Хуан Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?

    – Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.

    Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.

    • Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2024 16:46
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    Комментарии (5)
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    Спартачище
    1725200505
    По договорняку с нижним сложно сделать такие выводы
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