Гонду из «Зенита» охарактеризовал РПЛ двумя словами

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от РПЛ.

В 7-м туре РПЛ против «Пари НН» (3:0) Гонду оформил дубль.

Лусиано куплен у «Архентинос Хуниорс» за 13 миллионов евро.

– После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ – хороший турнир.

– Твой бывший одноклубник Хуан Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?

– Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.

Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.

Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?