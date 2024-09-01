Гонду из «Зенита» охарактеризовал РПЛ двумя словами

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от РПЛ.
- В 7-м туре РПЛ против «Пари НН» (3:0) Гонду оформил дубль.
- Лусиано куплен у «Архентинос Хуниорс» за 13 миллионов евро.
– После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ – хороший турнир.
– Твой бывший одноклубник Хуан Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?
– Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.
Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.
- Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?