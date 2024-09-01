Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Мх. Игра состоится 1 сентября, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Солдатенков, Евгеньев ,Костанца, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев А; Джавад, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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