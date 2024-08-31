Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.

С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к «Рубину».

Очень тяжeлая игра, всe решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу», – сказал серб.

У «Спартака» 6 матчей РПЛ подряд без поражений.

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