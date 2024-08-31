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  • Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

31 августа 2024, 22:28
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

  • Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.
  • С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к «Рубину».

Очень тяжeлая игра, всe решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу», – сказал серб.

  • У «Спартака» 6 матчей РПЛ подряд без поражений.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Рубин Спартак Станкович Деян
Комментарии (9)
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timon2401
1725133534
кто бы ещё высказался, как не завистники действительно лучшей командой СССР и РФ))
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VVM1964
1725133759
Ну собственно всё по делу, тут и комментировать нечего, разве что отметить, что первым под несколькими никами и комментариями, как всегда, отметился главный питерский неадекват-говномет, но их дебильность уже никого и не удивляет !(((...
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БАЗАРА НЕТ
1725133955
Станковича и Карася на детектор
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raritet
1725134003
Если искать такие "решения" , то тогда наверное смысла нет бегать по полю полтора часа. Сразу можно начинать с главного блюда: пенальти в студию...
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ivany4
1725134184
Да уж, Стакович молодец. Коротко и ясно! И на лазареты не жалуется, и что игроков не хватает не плачется, и не обсуждает их при "писаках и говоряках".)) Интересно, когда окажется на вершине, станет он таким, как тренер которому все покупаю?))
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Томик
1725134987
Что-то совсем бомбардир осиротел - никого нет. Пару божмей пукают в комментариях и всё. Видимо телеграмм поработал.
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Красногвардейчик
1725138367
У нас почему то существуют ***** стандарты за игру рукой в штрафной? Вот пример В игре на кубок Краснодар-Цска 1:0, в конце игры при передачи мяча в штрафную игроком Цска мяч попадает в руку игроку Краснодара ударившись об газон. Судья Любимов пенальти не назначает но повод для этого был, так как шла нацеленная передача на игрока ЦСКА который набегал на эту передачу в штрафную. В игре Спартак-Рубин игрок Спартака Медина бьет с угла штрафной по воротам ,мяч попадает в ногу игроку Рубина а после нее ударяется об газон и попадает в руку. Тут уже нет прямого удара по воротам или передачи игроку Спартака, но судья Карасев ставит пенальти. Но самое интересное даже не это, а то,что при явном нарушение игрока Спартака, Медина в своей штрафной дел
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