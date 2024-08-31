Белоус предложил отправить Соболева в «Оренбург»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Соболев может стать для «Зенита» новым Артемом Дзюбой в хорошем смысле этого слова (голы, результативные передачи, очки)?

– Они все-таки разноплановые нападающие. Сравнивать-то их можно, но Дзюба обладает хорошей спартаковской школой, которая всегда отличалась умной игрой. Несмотря на свои габариты, Дзюба всегда играл в комбинационный футбол. Да, где-то не хватало скорости (будь у него скорость и хороший дальний удар, он мог бы стать футболистом серьезного европейского уровня), но Артем блестяще использовал свои футбольные навыки, свое мышление. За счет них компенсировал порой недостаточную физическую готовность.

Соболев так делать не может. В какой форме он сейчас перешел в «Зенит»? Тоже вопрос. Заиграет ли с ходу? Не уверен. Я бы на месте «Зенита» отдал Соболева на полгода в аренду в «Оренбург», чтобы он там набрал кондиции. А дальше уже будет видно.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?