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Белоус предложил отправить Соболева в «Оренбург»

31 августа 2024, 16:20
2

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Соболев может стать для «Зенита» новым Артемом Дзюбой в хорошем смысле этого слова (голы, результативные передачи, очки)?

– Они все-таки разноплановые нападающие. Сравнивать-то их можно, но Дзюба обладает хорошей спартаковской школой, которая всегда отличалась умной игрой. Несмотря на свои габариты, Дзюба всегда играл в комбинационный футбол. Да, где-то не хватало скорости (будь у него скорость и хороший дальний удар, он мог бы стать футболистом серьезного европейского уровня), но Артем блестяще использовал свои футбольные навыки, свое мышление. За счет них компенсировал порой недостаточную физическую готовность.

Соболев так делать не может. В какой форме он сейчас перешел в «Зенит»? Тоже вопрос. Заиграет ли с ходу? Не уверен. Я бы на месте «Зенита» отдал Соболева на полгода в аренду в «Оренбург», чтобы он там набрал кондиции. А дальше уже будет видно.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Соболев Александр
Комментарии (2)
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Январь 59
1725112477
Зачем в Оренбург, в Самару. Из Крылышек ушёл в Спартак , пусть туда и возвращается на рестарт. Будет хороший урок все кто хочет в Зенит. Сергеева уже готовят к трансферу, так же будет и с Соболёвым.
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АлексМак
1725114195
...нормально. Или ещё куда подальше.
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