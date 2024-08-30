Жена Смолова набила новое тату

Супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина сообщила о новой татуировке.
Истомина набила на руку первую букву своего имени.
- Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
- Он в браке с Истоминой с прошлого года.
- Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
Фото: соцсети Карины Истоминой
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Источник: «Бомбардир»