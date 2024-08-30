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Жена Смолова набила новое тату

30 августа 2024, 11:58
16

Супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина сообщила о новой татуировке.

Истомина набила на руку первую букву своего имени.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Фото: соцсети Карины Истоминой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (16)
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momwig_
1725008776
Такой "стиль" "украшения" себя реально доставляет. На забор похоже. Тут коряво что-то недорисовали, там-"недописали". Для полного счастья надо где-нибудь набить классические 3 буквы.
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Romashin69
1725009076
Еще один безтолковый пост про каких-то баб. это не футбольный сайт уже. инстаграмм какой-то
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Spartak_forv@
1725009167
Как будто склад с Малабаром ограбила
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Генрих-Карлович-google
1725011734
На лбу бы себе набила,так точнее было бы. Причем,это событие и футбол ??
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Karpathian
1725012050
ПАРТАКИ ПАРТАКИ ПАРТАКИ Я КОЛЮ ДАЖЕ С ЛЕВОЙ РУКИ
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ЗаЖиМ
1725013582
Истетс, новость про футбол!
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Taps
1725013660
В колонии и не такие партаки сделают ...
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АртурZaСМ
1725013846
Поражает как люди осмеливаются набивать всякую хр.е.нь... Рука забита всякой ху.ней...
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slavа0508
1725014382
Спасибо бомбардиру ...а то как бы мы жили без этой новости ...а на лобке она себе не что не набила ???Посмотрели бы ...
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Lilipyt
1725024830
Безвкусица. Ни какой концепции, все тату разные и не гармонируют друг с другом. Типичное портфолио тату мастера со своими работами...
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