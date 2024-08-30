Анчелотти объяснил ничью с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«Первый тайм был плохим, нам было трудно находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс... Все это уже было с нами в матче с «Мальоркой». Нам нужно искать быстрое решение, и я думаю, что мы его найдем.

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, в воскресенье у нас игра. Мы должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне много вещей, которые получаются не очень хорошо.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля. Когда возникает проблема, ответственность за поиск решения лежит на тренере.

Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроя. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть. Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх», – сказал Анчелотти.