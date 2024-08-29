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Слуцкий: «Дзюба всегда был медленной телегой»

29 августа 2024, 10:17
2

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об игровых качествах экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?

– В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей – к нему относятся трепетно.

А у нас... Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.

И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю. Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ.

Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.

Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован.

  • Дзюба – свободный агент.
  • «Локо» не продлил с ним контракт.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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kvm
1724946519
бери его к себе в Китай
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