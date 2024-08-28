Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Известен состав Норвегии на матч против Казахстана

    Стал известен состав сборной Норвегии на матч против Казахстана в Лиге наций.

    Состав сборной Норвегии:

    Вратари: Матиас Дюнгеланн («Бранн»), Эрьян Нюланн («Севилья», Испания), Эгил Селвик («Хeугесунн»);

    Защитники: Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Фредрик Бьeркан («Будe-Глимт»), Йеспер Даланн («Кардифф Сити», Англия), Андреас Ханче-Ольсен («Майнц 05», Германия), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фредрик Шeвольд («Будe-Глимт»), Давид Мeллер Вольфе (АЗ, Нидерланды), Лео Эстигор («Ренн», Франция);

    Полузащитники: Патрик Берг («Будe-Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм», Англия), Арон Дeннум («Тулуза», Франция), Феликс Хорн Мюре («Бранн»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг», Германия), Осаме Сахрауи («Лилль», Франция), Кристиан Торстведт («Сассуоло», Италия), Мортен Торсбю («Дженоа», Италия), Мартин Эдегор («Арсенал, Англия);

    Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Йeрген Странн Ларсен («Вулверхэмптон», Англия), Александер Сeрлот («Атлетико», Испания).

    • Казахстан и Норвегия сыграют в 1-ом туре Лиги наций.
    • Матч пройдет 6 сентября в Алматы.

    Новости по теме
    Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2024 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+