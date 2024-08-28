Известен состав Норвегии на матч против Казахстана

Стал известен состав сборной Норвегии на матч против Казахстана в Лиге наций.

Состав сборной Норвегии:

Вратари: Матиас Дюнгеланн («Бранн»), Эрьян Нюланн («Севилья», Испания), Эгил Селвик («Хeугесунн»);

Защитники: Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Фредрик Бьeркан («Будe-Глимт»), Йеспер Даланн («Кардифф Сити», Англия), Андреас Ханче-Ольсен («Майнц 05», Германия), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фредрик Шeвольд («Будe-Глимт»), Давид Мeллер Вольфе (АЗ, Нидерланды), Лео Эстигор («Ренн», Франция);

Полузащитники: Патрик Берг («Будe-Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм», Англия), Арон Дeннум («Тулуза», Франция), Феликс Хорн Мюре («Бранн»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг», Германия), Осаме Сахрауи («Лилль», Франция), Кристиан Торстведт («Сассуоло», Италия), Мортен Торсбю («Дженоа», Италия), Мартин Эдегор («Арсенал, Англия);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Йeрген Странн Ларсен («Вулверхэмптон», Англия), Александер Сeрлот («Атлетико», Испания).