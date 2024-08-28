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    Спартаковец Абена раскрыл свое прозвище в команде

    Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, как его называют внутри команды.

    – Получили ли уже какое‑то прозвище в команде?

    – Процесс идет хорошо. У меня прекрасные товарищи и тренерский штаб. Меня называют Майо, такое же, которое Станкович дал мне в «Ференцвароше».

    – Есть история этого прозвища?

    По‑голландски это «шорты». Я всегда их ношу, поэтому меня так и назвали. Неважно, зима или лето.

    – Вы в курсе погоды? Зимой холодно.

    – Придется носить трое шорт.

    • Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
    • Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
    • Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2024 01:07
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    Комментарии (14)
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    sanches85
    1724815132
    Трое шорт))) пацан с юмором )))
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    гууд
    1724818079
    Ну бубенцами будешь зимой звинеть знатно)))
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