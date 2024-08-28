Спартаковец Абена раскрыл свое прозвище в команде

Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, как его называют внутри команды.

– Получили ли уже какое‑то прозвище в команде?

– Процесс идет хорошо. У меня прекрасные товарищи и тренерский штаб. Меня называют Майо, такое же, которое Станкович дал мне в «Ференцвароше».

– Есть история этого прозвища?

– По‑голландски это «шорты». Я всегда их ношу, поэтому меня так и назвали. Неважно, зима или лето.

– Вы в курсе погоды? Зимой холодно.

– Придется носить трое шорт.