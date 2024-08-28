Спартаковец Абена раскрыл свое прозвище в команде

Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, как его называют внутри команды.
– Получили ли уже какое‑то прозвище в команде?
– Процесс идет хорошо. У меня прекрасные товарищи и тренерский штаб. Меня называют Майо, такое же, которое Станкович дал мне в «Ференцвароше».
– Есть история этого прозвища?
– По‑голландски это «шорты». Я всегда их ношу, поэтому меня так и назвали. Неважно, зима или лето.
– Вы в курсе погоды? Зимой холодно.
– Придется носить трое шорт.
- Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
- Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
- Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.