Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».
- Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Махачкалинцы победили в Москве со счетом 1:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Есть ли игроки, которыми разочарованы?
– Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.
– Почему поменяли Жозе?
– Согласен, что его рост мог помочь, но этого не случилось. Поэтому я его поменял.
– Соперники глубоко садятся. Вам легче играть на контратаках?
– Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации.
Вратарь «Динамо» действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.
– Хорошо, что вы оступились сейчас, а не в РПЛ?
– Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить.
Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться.