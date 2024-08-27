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    • Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

    Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».

    • Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Махачкалинцы победили в Москве со счетом 1:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Есть ли игроки, которыми разочарованы?

    – Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.

    – Почему поменяли Жозе?

    – Согласен, что его рост мог помочь, но этого не случилось. Поэтому я его поменял.

    – Соперники глубоко садятся. Вам легче играть на контратаках?

    – Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации.

    Вратарь «Динамо» действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.

    – Хорошо, что вы оступились сейчас, а не в РПЛ?

    – Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить.

    Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.08.2024 22:22
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    Комментарии (14)
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    DVOK68
    1724786996
    Хорошо молвил Деян.Признал очевидное,но и "бить"себя не позволил журналистам. Удачи,тренер,побед команде!
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    ivany4
    1724787283
    Приблизительно такие же слова он сказал после Оренбурга. В РПЛ выводы видимо сделали. Предположу, что он не ожидал увидеть столько автотранспорта в российском футболе.)) Но раз говорит, то будем надеяться исправит ситуацию. Коуч сказал, - коуч сделал!
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    Админ ресурс
    1724787332
    Вот нормальный мужской разговор по делу, а не нытье сирожи симака про судей и несправедливости
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    DOCTOR PENALTY
    1724788605
    "Футболка Спартака тяжёлая"..., но не для всех, для Соболева, например, как пушинка. **
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    Cleaner
    1724790022
    Ну, Станкович хотя бы судей в поражении не обвинил, и то хорошо...
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    slavа0508
    1724790276
    Нормально держится ...не истерит как Семак после неудачных матчей ...
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    vvv123
    1724800181
    А чё, рыл опять обули?
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    Зеркальный
    1724831674
    Хорошо стелит чертяга, такой понос розовые фантики любят, скоро до судей и газонов дойдёт, чуток подождать
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    zigbert
    1724843369
    Сильный тренер никогда не будет искать причин поражения извне. Все ошибки будут разбираться внутри команды.
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