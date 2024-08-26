Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой ответил Слуцкому

26 августа 2024, 23:23
3

Александр Мостовой отреагировал на высказывание тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Ранее 53-летний специалист дал понять, что он равнодушен к критике в свой адрес: «А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?»

«Также могу сказать: зачем мне реагировать на Слуцкого? Про него уже многое было сказано, да и все знали все. Так что никак не реагирую на него.

Эту группу людей надо меньше слушать. Они всегда держатся вместе [Слуцкий и Абаскаль]. Слуцкий все уже показал и доказал – отовсюду повыгоняли. Что тут еще говорить? Он случайный человек в футболе, но, к счастью, их становится меньше.

Так что не слушайте Слуцкого про футбол, а слушайте умных людей, которые отдали жизнь футболу. Не говорю про жизнь, потому что там все могут любить и дружить, а в футболе…

Им тяжело смириться с тем, что я всю жизнь футболу отдал: 15 лет играл за границей, 5 лет в Советском Союзе. Конечно, им будет неприятно. Тем более, я никого не оскорбляю, а просто говорю.

Все хорошо – пускай работает в Китае и все нормально. Как про него стали хорошо говорить, так такой гордый стал. Меньше надо на него обращать внимание.

Слушайте умных людей: Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Титова, Романцева и еще можно много фамилий назвать», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 6
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 18
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1724706955
Слушайте умных людей: Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Титова, Романцева ахахахахахахахахахахахахахахах а в чем заключается ум?в их умении , в свое время,пинать круглого))) я помню ещё в школе учился и был такой журнал- футбольный и там статья была про образованных и необразованных футболистов...так вот Семак учился на пятерки - а Мостовой ....так что мне даже смешно про чей-то ум читать от Мостового))))))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1724709309
Бегемот - говно. Всё правильно сказал Мостовой. **
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
4
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
5
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
2
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Все новости
Все новости
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
2
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
20
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+