Мостовой ответил Слуцкому

Александр Мостовой отреагировал на высказывание тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Ранее 53-летний специалист дал понять, что он равнодушен к критике в свой адрес: «А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?»

«Также могу сказать: зачем мне реагировать на Слуцкого? Про него уже многое было сказано, да и все знали все. Так что никак не реагирую на него.

Эту группу людей надо меньше слушать. Они всегда держатся вместе [Слуцкий и Абаскаль]. Слуцкий все уже показал и доказал – отовсюду повыгоняли. Что тут еще говорить? Он случайный человек в футболе, но, к счастью, их становится меньше.

Так что не слушайте Слуцкого про футбол, а слушайте умных людей, которые отдали жизнь футболу. Не говорю про жизнь, потому что там все могут любить и дружить, а в футболе…

Им тяжело смириться с тем, что я всю жизнь футболу отдал: 15 лет играл за границей, 5 лет в Советском Союзе. Конечно, им будет неприятно. Тем более, я никого не оскорбляю, а просто говорю.

Все хорошо – пускай работает в Китае и все нормально. Как про него стали хорошо говорить, так такой гордый стал. Меньше надо на него обращать внимание.

Слушайте умных людей: Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Титова, Романцева и еще можно много фамилий назвать», – сказал Мостовой.