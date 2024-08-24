АПЛ. «Ман Сити» пропустил первым, но в итоге разгромил «Ипсвич» (4:1) благодаря хет-трику Холанда

«Манчестер Сити» крупно выиграл во 2-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы дома разгромила «Ипсвич Таун» со счетом 4:1.

Хозяева поля пропустили первыми, но смогли ответить хет-триком Эрлинга Холанда и голом Кевина Де Брюйне.

«Сити» идет без потерь в новом розыгрыше АПЛ, а у «Ипсвича» пока нет набранных очков.

Англия. АПЛ. 2-й тур

Манчестер Сити – Ипсвич Таун – 4:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Шмодикс, 7; 1:1 – Холанд, 12; 2:1 – Де Брюйне, 14; 3:1 – Холанд, 16; 4:1 – Холанд, 88.

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