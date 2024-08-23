«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Теперь они действуют до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» – написали петербуржцы.