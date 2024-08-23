«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Теперь они действуют до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.
«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» – написали петербуржцы.
- Вендел в команде с 2020 года, когда пришел из «Спортинга».
- Клаудиньо куплен у «Брагантино» в 2021 году.
- Игрока этим летом пытался купить «Фламенго».
Источник: телеграм-канал «Зенита»