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«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

23 августа 2024, 15:06
19

«Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Теперь они действуют до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» – написали петербуржцы.

  • Вендел в команде с 2020 года, когда пришел из «Спортинга».
  • Клаудиньо куплен у «Брагантино» в 2021 году.
  • Игрока этим летом пытался купить «Фламенго».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Клаудиньо
Комментарии (19)
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ilich55
1724415198
Это для тех, кто всё время продаёт бразил в ТОП-5, но ни как не может продать в Турцию или на худой конец в Грецию.
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Мордаванин
1724415455
чемпионы мира версия брикс
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nik55
1724416227
продлили и увеличили зарплату
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mahan
1724416637
Ну и нормально, что сильные игроки остались в РПЛ. Чем больше сильных игроков, тем интереснее чемпионат.
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Gwynbleidd
1724416670
Ну ничего удивительного, насыпали ещё больше денег, главное что бы бразильцы ими не подавились...
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BarStep
1724418173
Ну и славненько, пусть пылят..
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Админ ресурс
1724419697
Бюджетные деньги на всяких угольков тратить много мозгов не надо. Ленингадский фонад уже забыл, что такое свой воспитанник регулярно в основе. Жалко вшивых
Ответить
никo
1724419760
Достойно ПАРНИ!! Удачи в ЗЕНИТЕ!!
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FWSPM
1724426338
Прописали увеличение зарплаты все как обычно. Как их еще удержать.... а все эти разговоры про переход это что бы набить цену молодцы ребята нашли золотую жилу
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Ловкий Бубен
1724427519
Два конкретно крутых чувака, которые делают футбол в России лучше , спасибо что остались , хоть и не бесплатно ;-)
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