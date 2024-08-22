Названа причина проблем «Краснодара» с трансфером форварда «Янг Бойз»

Агент нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа Кристофер Мондиану высказался о возможном переходе игрока в «Краснодар».
«Мы говорили с «Краснодаром» по Элиа. Клуб хочет игрока, он им очень интересен. Но на сегодняшний момент политическая ситуация усложняет перевод денег в Швейцарию из России. Это проблема», – сказал Мондиану.
- В июле сообщалось, что «Краснодар» предложил за форварда сборной ДР Конго 7 миллионов евро.
- Элиа в этом сезоне провел 7 матчей за «Янг Бойз», отметился 1 передачей.
Источник: Legalbet