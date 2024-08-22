Смородская посоветовала новый клуб для Антона Миранчука

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, в составе какой команды видит Антона Миранчука.

«На месте Антона я бы перешла в «Динамо» и радовалась бы жизни. У него не складывались отношения с Галактионовым. Если Личка ему что-то предложит, надо послушать и принять решение. Антон – хороший футболист и мог бы пригодиться «Динамо».

Возможно, имеет смысл ехать в Европу, но никто не предлагает. Значит, надо выбирать другие варианты. «Динамо» сейчас хочет выиграть чемпионат или быть в призах. Тем более, что Миранчук – свободный агент и никому ничего не надо платить», – заявила Смородская.