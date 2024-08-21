«Локомотив» назвал «Севилье» цену на Тикнизяна

«Севилья» не оставляет попыток заполучить Наира Тикнизяна из «Локомотива».

Клуб РПЛ отклонил предложение о бесплатной аренде игрока с опцией выкупа за 5 миллионов евро, но испанцы уже готовят новое.

Вариант с арендой «Локо» вообще не рассматривает и готов только к прямой продаже левого защитника сборной Армении.

Москвичи оценивают его в 8 миллионов евро. «Севилья» пока не может предложить более 6 миллионов.