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«Локомотив» назвал «Севилье» цену на Тикнизяна

21 августа 2024, 21:21
7

«Севилья» не оставляет попыток заполучить Наира Тикнизяна из «Локомотива».

Клуб РПЛ отклонил предложение о бесплатной аренде игрока с опцией выкупа за 5 миллионов евро, но испанцы уже готовят новое.

Вариант с арендой «Локо» вообще не рассматривает и готов только к прямой продаже левого защитника сборной Армении.

Москвичи оценивают его в 8 миллионов евро. «Севилья» пока не может предложить более 6 миллионов.

  • Рыночная стоимость Тикнизяна – 6,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 6 матчах за «Локомотив».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Севилья Тикнизян Наир
Комментарии (7)
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BRO_football
1724265947
Севилья не Зенит. Им можно скидку сделать.
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BlackMurder
1724284940
Копите деньги
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odessakmv
1724293932
да продайте же вы уже этого чебурека, хоть за сколько, потом не будет знать кому впихнуть задаром или просто по окончанию контракта уйдет бесплатно, как Антон
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