«Локомотив» назвал «Севилье» цену на Тикнизяна

«Севилья» не оставляет попыток заполучить Наира Тикнизяна из «Локомотива».
Клуб РПЛ отклонил предложение о бесплатной аренде игрока с опцией выкупа за 5 миллионов евро, но испанцы уже готовят новое.
Вариант с арендой «Локо» вообще не рассматривает и готов только к прямой продаже левого защитника сборной Армении.
Москвичи оценивают его в 8 миллионов евро. «Севилья» пока не может предложить более 6 миллионов.
- Рыночная стоимость Тикнизяна – 6,5 миллиона евро.
- В этом сезоне в его активе 1+1 в 6 матчах за «Локомотив».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова