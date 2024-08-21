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  • Президент махачклинского «Динамо» прокомментировал трансфер Агаларова

Президент махачклинского «Динамо» прокомментировал трансфер Агаларова

21 августа 2024, 18:18
1

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата».

«Мысли после трансфера самые обычные. Наше желание подписать Гамида появилось не вчера, переговоры шли уже зимой.

Не все складывалось, а сейчас все получилось. Мысли только о том, что он быстро вольется в коллектив. Состояние физическое, думаю, у него хорошее.

Никакой эйфории нет. Есть огромное желание, чтобы Агаларов вернулся к тому уровню игры, который он показывал в составе «Уфы», – заявил Гаджиев.

  • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
  • 24-летний форвард – воспитанник махачкалинского «Анжи».
  • Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».
  • С тех пор забил 9 голов в 56 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Мх Агаларов Гамид Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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Алим Терек
1724266953
Сомнительно что этот уровень у него есть,в Грозном ничто не мешало ему его показывать,если получится,буду рад и болеть,в любом случае,желаю ему успехов и много забитых, всяких-разных голов
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