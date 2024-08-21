Президент махачклинского «Динамо» прокомментировал трансфер Агаларова

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата».

«Мысли после трансфера самые обычные. Наше желание подписать Гамида появилось не вчера, переговоры шли уже зимой.

Не все складывалось, а сейчас все получилось. Мысли только о том, что он быстро вольется в коллектив. Состояние физическое, думаю, у него хорошее.

Никакой эйфории нет. Есть огромное желание, чтобы Агаларов вернулся к тому уровню игры, который он показывал в составе «Уфы», – заявил Гаджиев.