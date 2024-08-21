Радимов высказался о составе «Зенита» без Вендела и Глушенкова

Владислав Радимов считает ощутимыми кадровые потери «Зенита» в преддверии матча со «Спартаком».

Максим Глушенков сломал руку и выбыл на несколько недель.

Вендел пропустит более месяца из-за травмы колена.

– Двух равноценных составов нет даже у мадридского «Реала». Всегда те футболисты, которые в старте, в какой-то степени все равно выше уровнем, чем запасные, в силу тех или иных возможностей.

Допустим, Ерохин классный футболист, выходит, забивает, делает все возможное, но Ерохину сколько уже лет, 35 или 36?

– Осенью будет 35.

– И понятно, что на его позиции условный Глушенков более мобильный в свои годы. Это очевидная вещь.

Есть некоторые футболисты, которые не получают игровой практики, и, как мне кажется, уже смирились с этим. Ахметов, допустим.