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  • Радимов высказался о составе «Зенита» без Вендела и Глушенкова

Радимов высказался о составе «Зенита» без Вендела и Глушенкова

21 августа 2024, 14:28
5

Владислав Радимов считает ощутимыми кадровые потери «Зенита» в преддверии матча со «Спартаком».

  • Максим Глушенков сломал руку и выбыл на несколько недель.
  • Вендел пропустит более месяца из-за травмы колена.

– Двух равноценных составов нет даже у мадридского «Реала». Всегда те футболисты, которые в старте, в какой-то степени все равно выше уровнем, чем запасные, в силу тех или иных возможностей.

Допустим, Ерохин классный футболист, выходит, забивает, делает все возможное, но Ерохину сколько уже лет, 35 или 36?

– Осенью будет 35.

– И понятно, что на его позиции условный Глушенков более мобильный в свои годы. Это очевидная вещь.

Есть некоторые футболисты, которые не получают игровой практики, и, как мне кажется, уже смирились с этим. Ахметов, допустим.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушенков Максим Вендел Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Ziklop
1724241043
Азметов предсказуем голова вниз на мяч и никого не видит.
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NewLife
1724243623
Сожалею, что мы не сыграем с синитом в сильнейшем составе, чтобы все расставить на свои места. Долой гегемонизм ! Вперед Спартак !!
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raritet
1724256367
Полностью согласен с Радимовым. Належда только на ничейку. Если и проиграет Зенит, то в этом тоже польза будет. Народ уже до того дошел что скандирует известные словосочетания. Семак , да дай ты уже народу СЧАСТЬЕ. От Зенита то не убудет , а зато вся Россея упьется от радости.
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wlad wm--google
1724265789
Да отдерем этот крип, как отстираем
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