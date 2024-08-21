Исландский футболист сказал, в чем Россия превосходит его страну

Бывший игрок «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от жизни в России. По его словам, качество сервиса в стране лучше, чем в Исландии.

– Когда знакомые спрашивают, какая Россия, как вы ее описываете?

– В России живут прекрасные люди. Да, по первости народ немного закрытый – у всех постоянно серьезные лица. Но когда у вас возникает взаимное доверие, на лицах появляются улыбки, ты понимаешь, что эти люди на самом деле добрые и хорошие.

Если говорить про уровень и качество жизни, про тот же сервис, в России все на очень высоком уровне. Если я сравню с исландским сервисом, то сравнение будет не в нашу пользу. Всегда рекомендую всем посетить Россию.