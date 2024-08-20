«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов

«Брайтон» приобрел у «Лидса» 22-летнего нападающего Жоржиньо Рюттера. Он подписал с новым клубом пятилетный контракт.
«Лидс» сообщил, что при трансфере был активирован пункт о выплате отступных. По данным BBC, речь идет о 40 миллионах фунтов – крупнейшей сумме в истории «Брайтона».
- Рюттер в прошлом сезоне провел за клуб Чемпионшипа 51 матч, забил 8 голов, отдал 16 передач. В этом сезоне он сыграл за «Лидс» в 2 встречах, сделал 1 голевой пас.
- Ранее он выступал за «Ренн» и «Хоффенхайм».
Источник: официальный сайт «Брайтона»