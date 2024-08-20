«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов

«Брайтон» приобрел у «Лидса» 22-летнего нападающего Жоржиньо Рюттера. Он подписал с новым клубом пятилетный контракт.

«Лидс» сообщил, что при трансфере был активирован пункт о выплате отступных. По данным BBC, речь идет о 40 миллионах фунтов – крупнейшей сумме в истории «Брайтона».