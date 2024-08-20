Агаларов переходит из «Ахмата» в другой клуб РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подтвердил, что нападающий Гамид Агаларов близок к уходу из команды.
Грозненский клуб, вероятно, отпустит игрока в махачкалинское «Динамо».
– Агаларов отсутствует в заявке на матч с махачкалинским «Динамо». Ходят слухи, что он переходит в стан махачкалинцев.
– По поводу Гамида клубы согласовывают последние детали. Думаю, на днях будет официальное объявление.
Но на сегодняшний день еще не все до конца договорено. Поэтому смотрим, ждем.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
- 24-летний форвард – воспитанник махачкалинского «Анжи».
- Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».
- С тех пор забил 9 голов в 56 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»