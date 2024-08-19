Защитник «Химок»: «Бакаев хотел сыграть с «Зенитом»

Олег Исаенко прокомментировал ситуацию с его одноклубником по «Химкам» Зелимханом Бакаевым.

Полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды.

В воскресенье Бакаев не сыграл с петербуржцами (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Есть версия, что «Зенит» запретил ему выходить на поле в очных матчах, но это запрещено регламентом лиги.

«Я думаю, что «Зенит» и «Химки» договорились о том, чтобы Зелимхан Бакаев не играл в прошедшей игре. Такая практика имеется у других команд, но не уверен, что она применялась в этой ситуации.

Не мне решать, но Зелимхан хотел сыграть в этом матче», – сказал Исаенко.