В сборной Хорватии приняли решение по 38-летнему Модричу

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит выступать за сборную Хорватии.
Его вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций против Португалии и Польши.
Полностью заявка хорватов выглядит так:
Вратари: Доминик Ливакович, Доминик Котарски, Недилько Лабрович;
Защитники: Йошко Гвардиол, Дуе Чалета-Цар, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Мартин Эрлич;
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Кристиян Якич, Мартин Батурина, Петар Сучич;
Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Игор Матанович.
- Хорватия сыграет в Лиге наций 5 и 8 сентября.
- Модричу 9 сентября исполнится 39 лет.
- Он поучаствовал в обоих матчах «Реала» в новом сезоне, выйдя на замену во 2-м тайме.
Источник: сайт Хорватского футбольного союза