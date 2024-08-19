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В сборной Хорватии приняли решение по 38-летнему Модричу

19 августа 2024, 16:29

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит выступать за сборную Хорватии.

Его вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций против Португалии и Польши.

Полностью заявка хорватов выглядит так:

Вратари: Доминик Ливакович, Доминик Котарски, Недилько Лабрович;

Защитники: Йошко Гвардиол, Дуе Чалета-Цар, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Мартин Эрлич;

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Кристиян Якич, Мартин Батурина, Петар Сучич;

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Игор Матанович.

  • Хорватия сыграет в Лиге наций 5 и 8 сентября.
  • Модричу 9 сентября исполнится 39 лет.
  • Он поучаствовал в обоих матчах «Реала» в новом сезоне, выйдя на замену во 2-м тайме.

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Источник: сайт Хорватского футбольного союза
Хорватия Модрич Лука
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