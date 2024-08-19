В сборной Хорватии приняли решение по 38-летнему Модричу

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит выступать за сборную Хорватии.

Его вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций против Португалии и Польши.

Полностью заявка хорватов выглядит так:

Вратари: Доминик Ливакович, Доминик Котарски, Недилько Лабрович;

Защитники: Йошко Гвардиол, Дуе Чалета-Цар, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Мартин Эрлич;

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Кристиян Якич, Мартин Батурина, Петар Сучич;

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Игор Матанович.