Лапочкин: «Такое поведение, как у директора «Оренбурга», надо выжигать каленым железом»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал скандальное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Андреев после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

– Так как эта встреча вызвала резонанс, я даже пересмотрел ее специально. На мой взгляд, у «Оренбурга» не может быть претензий к судейству, потому что Владислав Безбородов провел матч довольно ровно. Был момент в добавленное к первому время тайму, где, возможно, не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Но судейство Безбородова точно не заслуживало такой неадекватной реакции и высказываний в такой форме.

Надеюсь, что контрольно‑дисциплинарный комитет и комитет по этике максимально строго накажут (Андреева), потому что это недопустимо. Еще же было физическое воздействие на арбитра. Это не то чтобы не красит наш футбол, это поведение – позор. Хотелось бы каленым железом выжигать такое поведение из российского спорта.

– Если можно отстранять арбитров, то почему бы не отстранять сотрудников клубов от посещения встреч за некорректные высказывания?

– Это было не просто некорректно, это было запредельно. Там не было оснований так говорить о судействе. В такой форме нельзя говорить вообще ни о ком, кто задействован в российском футболе.