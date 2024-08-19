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  • Лапочкин: «Такое поведение, как у директора «Оренбурга», надо выжигать каленым железом»

Лапочкин: «Такое поведение, как у директора «Оренбурга», надо выжигать каленым железом»

19 августа 2024, 12:02
8

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал скандальное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

– Так как эта встреча вызвала резонанс, я даже пересмотрел ее специально. На мой взгляд, у «Оренбурга» не может быть претензий к судейству, потому что Владислав Безбородов провел матч довольно ровно. Был момент в добавленное к первому время тайму, где, возможно, не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Но судейство Безбородова точно не заслуживало такой неадекватной реакции и высказываний в такой форме.

Надеюсь, что контрольно‑дисциплинарный комитет и комитет по этике максимально строго накажут (Андреева), потому что это недопустимо. Еще же было физическое воздействие на арбитра. Это не то чтобы не красит наш футбол, это поведение – позор. Хотелось бы каленым железом выжигать такое поведение из российского спорта.

– Если можно отстранять арбитров, то почему бы не отстранять сотрудников клубов от посещения встреч за некорректные высказывания?

– Это было не просто некорректно, это было запредельно. Там не было оснований так говорить о судействе. В такой форме нельзя говорить вообще ни о ком, кто задействован в российском футболе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Лапочкин Сергей
Комментарии (8)
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Ziklop
1724058685
судей тогда чем надо выжигать? какой злобный, наглый, бывший судейка!!!!
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Каратель помойников
1724064978
Я бы согласился на все 100,если бы и бездарное судейство выжигали,а всех косепоров дворниками работать.а так этот лапочкин просто своих безарей-коллег выгораживает
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ilich55
1724066779
Продажных судей надо выжигать каленым железом, а допустивших грубые ошибки, повлиявшие на исход матча, лишать бабла за проведенный матч.
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mihail200606
1724073363
"Слепоту" судейскую выжигать будем? Вар уже даже есть
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1724229670
А судеек красит?. Уже лет десять, как они судят как попало, а воз и ныне там.
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