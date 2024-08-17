Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Оренбург»: 17 августа

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ, в котором сыграют «Ростов» и «Оренбург». Игра состоится 17 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

Главный тренер: Валерий Карпин.

«Оренбург»: Московичeв, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Давид Деограсия.

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