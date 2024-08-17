Виллиан Жозе рассказал об адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе высказался об адаптации в клубе.

– Позади первые для тебя недели в России и минуты на поле. Как оценишь этот период?

– Я доволен тем, как проходит адаптация. А самое главное, что на старте сезона наша команда одержала уже несколько ярких побед.

Бразилец прибыл в новый клуб с лишним весом.

Из-за этого Виллиана перевели на индивидуальные тренировки.

«Спартак» заплатил «Бетису» за 32-летнего игрока 2 миллиона евро.

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