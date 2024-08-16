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Новичок «Спартака» Абена забрал номер Джикии

16 августа 2024, 21:50
6

Новый защитник «Спартака» Мьенти Абена выбрал игровой номер.

Он взял 14-й номер, ранее принадлежащий капитану команды Георгию Джикии, с которым не продлили контракт.

«Моя первая мысль о номере – взять его в честь брата. Я спросил про 12-й номер, в честь моего дня рождения, и 14-й – это дата рождения моего брата.

Когда определился, то узнал от вас, что экс-капитан «Спартака» играл под 14-м номером. Это совпадение. Но я рад, играть под этим номером, это честь для меня», – сказал Абена.

  • 29-летний футболист перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
  • Он подписал контракт до 30 июня 2026 года.
  • За 1,5 сезона в Венгрии Абена забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абена Миенти
Комментарии (6)
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БАЗАРА НЕТ
1723835528
Обана )
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VVM1964
1723837842
Ну если будешь играть как Джикия в лучшие годы - "оставайся мальчик с нами... ", королем может и не будешь, но уж не пешкой точно !!!
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Каратель помойников
1723866644
Прочитал заголовок и думал прям битва была за майку...один игрок ушел,другой пришел и что из этого,если бы все игроки уходили из команд со своими номерами,то сейчас бы шестизначные цифры были
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