Новичок «Спартака» Абена забрал номер Джикии

Новый защитник «Спартака» Мьенти Абена выбрал игровой номер.

Он взял 14-й номер, ранее принадлежащий капитану команды Георгию Джикии, с которым не продлили контракт.

«Моя первая мысль о номере – взять его в честь брата. Я спросил про 12-й номер, в честь моего дня рождения, и 14-й – это дата рождения моего брата.

Когда определился, то узнал от вас, что экс-капитан «Спартака» играл под 14-м номером. Это совпадение. Но я рад, играть под этим номером, это честь для меня», – сказал Абена.