Новичок «Спартака» Абена забрал номер Джикии

Новый защитник «Спартака» Мьенти Абена выбрал игровой номер.
Он взял 14-й номер, ранее принадлежащий капитану команды Георгию Джикии, с которым не продлили контракт.
«Моя первая мысль о номере – взять его в честь брата. Я спросил про 12-й номер, в честь моего дня рождения, и 14-й – это дата рождения моего брата.
Когда определился, то узнал от вас, что экс-капитан «Спартака» играл под 14-м номером. Это совпадение. Но я рад, играть под этим номером, это честь для меня», – сказал Абена.
- 29-летний футболист перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
- Он подписал контракт до 30 июня 2026 года.
- За 1,5 сезона в Венгрии Абена забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.
Источник: телеграм-канал «Спартака»