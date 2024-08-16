Алип рассказал о смерти родителей

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился воспоминаниями, как он в детстве переживал смерть своих родителей.
«Как-то с турнира прихожу, маму спрашиваю: «Что с папой?». Ответила в больнице. Там папа неделю пролежал. Я за эту неделю ни разу туда не ходил – не хотел видеть папу слабым, потому что он всегда мне говорил «Будь мужиком, будь мужиком».
Потом его хотели везти в Алма-Ату на операцию. И папа, то ли знал, то ли что, но в последний день, когда собирался в аэропорт, попросил позвать сына.
Меня за руку взяли и повели. И вот вместе спускаемся, папа руку взял и сказал: «Все нормально, будь мужиком. Никогда ничего не бойся». Мы прошлись и меня забрали.
Потом хотели лететь в Алма-Ату за бумажкой, а ее не оказалось, нам отказали. И вот ночью рейс перенесли, а в 3 утра папы не стало. Я еще лежу, думаю, а почему гости к нам утром приходят? Оказалось, папы не стало.
Потом в 2012 году мама уже была на пенсии, работала вахтером. Мне было 12 лет. Утром гости приходили, я уже знал.
В 5 утра я на тренировку уехал, потому что не хотел видеть слезы. Приехал на 2 часа раньше, сидел, а потом появился тренер», – рассказал Алип.
- Казахстанский футболист в «Зените» с февраля 2022 года.
- Он провел 64 матча и забил 1 гол.
- 7 августа Алип продлил контракт с клубом до лета 2028-го.