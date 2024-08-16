Алип рассказал о смерти родителей

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился воспоминаниями, как он в детстве переживал смерть своих родителей.

«Как-то с турнира прихожу, маму спрашиваю: «Что с папой?». Ответила в больнице. Там папа неделю пролежал. Я за эту неделю ни разу туда не ходил – не хотел видеть папу слабым, потому что он всегда мне говорил «Будь мужиком, будь мужиком».

Потом его хотели везти в Алма-Ату на операцию. И папа, то ли знал, то ли что, но в последний день, когда собирался в аэропорт, попросил позвать сына.

Меня за руку взяли и повели. И вот вместе спускаемся, папа руку взял и сказал: «Все нормально, будь мужиком. Никогда ничего не бойся». Мы прошлись и меня забрали.

Потом хотели лететь в Алма-Ату за бумажкой, а ее не оказалось, нам отказали. И вот ночью рейс перенесли, а в 3 утра папы не стало. Я еще лежу, думаю, а почему гости к нам утром приходят? Оказалось, папы не стало.

Потом в 2012 году мама уже была на пенсии, работала вахтером. Мне было 12 лет. Утром гости приходили, я уже знал.

В 5 утра я на тренировку уехал, потому что не хотел видеть слезы. Приехал на 2 часа раньше, сидел, а потом появился тренер», – рассказал Алип.