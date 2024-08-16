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Алип рассказал о смерти родителей

16 августа 2024, 00:36
2

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился воспоминаниями, как он в детстве переживал смерть своих родителей.

«Как-то с турнира прихожу, маму спрашиваю: «Что с папой?». Ответила в больнице. Там папа неделю пролежал. Я за эту неделю ни разу туда не ходил – не хотел видеть папу слабым, потому что он всегда мне говорил «Будь мужиком, будь мужиком».

Потом его хотели везти в Алма-Ату на операцию. И папа, то ли знал, то ли что, но в последний день, когда собирался в аэропорт, попросил позвать сына.

Меня за руку взяли и повели. И вот вместе спускаемся, папа руку взял и сказал: «Все нормально, будь мужиком. Никогда ничего не бойся». Мы прошлись и меня забрали.

Потом хотели лететь в Алма-Ату за бумажкой, а ее не оказалось, нам отказали. И вот ночью рейс перенесли, а в 3 утра папы не стало. Я еще лежу, думаю, а почему гости к нам утром приходят? Оказалось, папы не стало.

Потом в 2012 году мама уже была на пенсии, работала вахтером. Мне было 12 лет. Утром гости приходили, я уже знал.

В 5 утра я на тренировку уехал, потому что не хотел видеть слезы. Приехал на 2 часа раньше, сидел, а потом появился тренер», – рассказал Алип.

  • Казахстанский футболист в «Зените» с февраля 2022 года.
  • Он провел 64 матча и забил 1 гол.
  • 7 августа Алип продлил контракт с клубом до лета 2028-го.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (2)
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Давид59
1723783806
Хороший парень. Без червоточины.
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alp
1723795135
терять родителей большое горе...
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