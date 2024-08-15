Файзуллаев из ЦСКА прокомментировал гендерный скандал на Олимпиаде

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о резонансном событии на Олимпийских играх в Париже.

В соревнованиях по женскому боксу участвовали Иман Хелиф и Линь Юйтин.

Ранее они провалили гендерный тест. По этой причине их дисквалифицировали на ЧМ-2023, но к участию в Олимпиаде допустили.

– Слышал про ситуацию со спортсменками, проваливавшими гендерный тест?

– Да, у нас спортсменка проиграла одному из этих трансгендеров. Думаю, это плохо.

– Плохо, что таких людей допускают к Олимпиаде?

– Да. Если мужчина дерется с женщиной, это неправильно.