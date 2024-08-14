Личка: «Я очень зол»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после кубкового матча с махачкалинским «Динамо» (2:1). Чешский специалист признался, что очень зол на игроков своей команды.

– Последние 10 минут матча вы были недовольны. Таким злым мы редко вас видим.

– Потому что мы можем быстрее выходить вперед, а вместо этого мы разворачиваемся назад и начинаем играть в квадрат на расстоянии 20 метров от своих ворот. Вместо быстрого и опасного выхода мы делаем опасное для своих ворот. Тики‑така, когда идет большой прессинг соперника… Я очень зол. Надо уважать соперника. Сегодня вы видели, что Махачкала сыграла стартовым составом, как играет в чемпионате. Команда, которая играет смело вперед, идет в прессинг, хорошая борьба, они это и показали. Когда ведешь 2:1, что сложно для нас, разворачивай игру. А мы потом играем как… детский сад.

– Какой отрезок вам понравился больше?

– И в первом тайме были хорошие ситуации с быстрыми контратаками. Саша Кутицкий искал передачи вперед, там не хватало чуть мастерства. Второй тайм старались играть активно, быть опасными, наша игра последние 30 минут не получалась. Потом вышли Бителло и Чавес. Но всегда нужно чуть времени войти в игру. Последние 10 минут был хаос, это мне не понравилось вообще.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?