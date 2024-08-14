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  • «Не должно быть игроков такого уровня»: Мусагалиев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

«Не должно быть игроков такого уровня»: Мусагалиев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

14 августа 2024, 11:41
12

Комик, актер, фанат «Спартака» Азамат Мусагалиев возмущен трансфером в «Спартак» форварда Виллиана Жозе.

«Не впечатляет начало сезона. Я разочарован трансферными решениями. Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня. Я говорю про Виллиана Жозе. Не понравился мне он абсолютно.

Несколько было передач в игре с «Ахматом» (0:0), которые футболист такого уровня должен обрабатывать мягче. Мне так показалось, могу ошибаться», – сказал Мусагалиев.

  • Виллиан еще не отметился результативными действиями в России.
  • Игрок куплен у «Бетиса».
  • У «Спартака» сейчас беспроигрышная серия из 4 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (12)
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sochi-2013
1723632099
Хорошо то, что он делится СВОИМ впечатлением, а не претендует на "истину последней инстанции". По заголовку этого не скажешь.
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andr45
1723636219
Знавал я одного Азамата) Помнится, он свою сестру за коня продал
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Сельмаш 74
1723665193
Свинтак это какой то позор страны....идиот Соболев,его сынок обзывает Зенит куда хочет папка дельфин,этот трансфер пенсионера пухляша)))) и это начало сезона только...ппц позорище
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uralec06
1723781316
Блин, ещё один эксперт...
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