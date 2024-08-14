«Не должно быть игроков такого уровня»: Мусагалиев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

Комик, актер, фанат «Спартака» Азамат Мусагалиев возмущен трансфером в «Спартак» форварда Виллиана Жозе.

«Не впечатляет начало сезона. Я разочарован трансферными решениями. Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня. Я говорю про Виллиана Жозе. Не понравился мне он абсолютно.

Несколько было передач в игре с «Ахматом» (0:0), которые футболист такого уровня должен обрабатывать мягче. Мне так показалось, могу ошибаться», – сказал Мусагалиев.

Виллиан еще не отметился результативными действиями в России.

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