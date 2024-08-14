Бакаев объяснил свое возвращение в Россию

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев рассказал о своем переходе в «Химки».
- Подмосковный клуб взял Бакаева в аренду до конца сезона.
- Права на футболиста принадлежат «Зениту».
- Прошлый сезон Зелимхан провел на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ.
– Как вам коллектив в «Химках»?
– Прекрасный! Огромное удовольствие получаю от нахождения в команде.
– Вы долгое время не играли в РПЛ. Как изменилась лига?
– Не хочу судить. Спросите лучше у Дениса Глушакова, он опытнее и знает, что и как. Но по мне лига осталась конкурентоспособной, нет легких игр, все борются.
– Вас домой из ОАЭ тянуло?
– Да. Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил [карьеру], мне есть что доказывать. А туда надо ехать, чтобы заканчивать с футболом, как я понял.
– По московским пробкам соскучились?
– Слава богу, живу рядом с базой, поэтому не так проблематично ездить. В жесткие пробки еще не попадал.
– Сколько еще времени надо, чтобы мы увидели Бакаева в своих лучших кондициях?
– Первую неделю было тяжело, не понимал, что есть такая вещь, как акклиматизация. А сейчас хорошо себя чувствую, в игре тоже. С каждой игрой, надеюсь, буду играть лучше и лучше.