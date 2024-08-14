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Бакаев объяснил свое возвращение в Россию

14 августа 2024, 09:00
2

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев рассказал о своем переходе в «Химки».

  • Подмосковный клуб взял Бакаева в аренду до конца сезона.
  • Права на футболиста принадлежат «Зениту».
  • Прошлый сезон Зелимхан провел на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

– Как вам коллектив в «Химках»?

– Прекрасный! Огромное удовольствие получаю от нахождения в команде.

– Вы долгое время не играли в РПЛ. Как изменилась лига?

– Не хочу судить. Спросите лучше у Дениса Глушакова, он опытнее и знает, что и как. Но по мне лига осталась конкурентоспособной, нет легких игр, все борются.

– Вас домой из ОАЭ тянуло?

– Да. Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил [карьеру], мне есть что доказывать. А туда надо ехать, чтобы заканчивать с футболом, как я понял.

– По московским пробкам соскучились?

– Слава богу, живу рядом с базой, поэтому не так проблематично ездить. В жесткие пробки еще не попадал.

– Сколько еще времени надо, чтобы мы увидели Бакаева в своих лучших кондициях?

– Первую неделю было тяжело, не понимал, что есть такая вещь, как акклиматизация. А сейчас хорошо себя чувствую, в игре тоже. С каждой игрой, надеюсь, буду играть лучше и лучше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Бакаев Зелимхан
Комментарии (2)
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FaTeK1945ru
1723619339
...бакаевы не нужны загранице,его место в первенстве Тьмутаракане.
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alefreddy
1723636029
из запаса поплыл он по арендам
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