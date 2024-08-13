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  • Анчелотти отреагировал на слухи о возможном отъезде Винисиуса в Саудовскую Аравию

Анчелотти отреагировал на слухи о возможном отъезде Винисиуса в Саудовскую Аравию

13 августа 2024, 22:33

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о желании саудовского «Аль-Ахли» выкупить Винисиуса Жуниора.

  • Бразильца хотят сделать лицом саудовской лиги в преддверии ЧМ-2034.
  • Ему предложили самый дорогой контракт в истории футбола – более миллиарда евро за пять лет.
  • «Реал» не намерен продавать вингера, поэтому в переговорах ссылается на его отступные – 1 миллиард евро.

«Нет никакой угрозы. По Винисиусу нет ничего. Это рыночные спекуляции», – сказал Анчелотти.

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Источник: Marca
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Аль-Ахли Винисиус Анчелотти Карло
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