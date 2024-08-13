Анчелотти отреагировал на слухи о возможном отъезде Винисиуса в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о желании саудовского «Аль-Ахли» выкупить Винисиуса Жуниора.
- Бразильца хотят сделать лицом саудовской лиги в преддверии ЧМ-2034.
- Ему предложили самый дорогой контракт в истории футбола – более миллиарда евро за пять лет.
- «Реал» не намерен продавать вингера, поэтому в переговорах ссылается на его отступные – 1 миллиард евро.
«Нет никакой угрозы. По Винисиусу нет ничего. Это рыночные спекуляции», – сказал Анчелотти.
Источник: Marca