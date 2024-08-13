Максименко заявил, что капитанская повязка в «Спартаке» «ничего не значит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о значении капитанской повязки в клубе.

– Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?

– У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня.

Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать.