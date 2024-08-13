Максименко заявил, что капитанская повязка в «Спартаке» «ничего не значит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о значении капитанской повязки в клубе.
– Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?
– У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня.
Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать.
- Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
- У 26-летнего игрока за команду 172 матча, 200 пропущенных голов.
- Предыдущим капитаном «Спартака» был Георгий Джикия.
Источник: «РБ Спорт»