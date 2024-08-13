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  • Максименко заявил, что капитанская повязка в «Спартаке» «ничего не значит»

Максименко заявил, что капитанская повязка в «Спартаке» «ничего не значит»

13 августа 2024, 13:30
9

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о значении капитанской повязки в клубе.

– Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?

– У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня.

Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать.

  • Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
  • У 26-летнего игрока за команду 172 матча, 200 пропущенных голов.
  • Предыдущим капитаном «Спартака» был Георгий Джикия.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (9)
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ilich55
1723546010
"У нас капитанский совет"? Скорее "Совет капитанов" по типу "Совет директоров".
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mahan
1723547788
Да, сейчас капитана нет в команде к сожалению. Как раньше Тихонов был.
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Cleaner
1723548614
ФК Спартак вообще НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ!!!...)))
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BarStep
1723550637
Ооо! Высер Карпуши попал в благодатную почву…Нда, как низко пали нравы..
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neim
1723555416
... "Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать" ... Сказать-то ты можешь, но кто же тебя слушать будет, если ты не капитан ? Или арбитру перед матчем список подаёте со своим капитанским советом ?
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алдан2014
1723564066
Вроде Зобнин капитаном назначен? Что то пропустил
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алдан2014
1723564188
Все убогие с Невы тут,тошнит уже от вас. Одни высеры,о футболе ни как не получается?
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