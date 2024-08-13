Караваев назвал игрока «Зенита», который «может вспылить» из-за прихода Соболева

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев допустил, что приход в команду форварда «Спартака» Александра Соболева понравится не всем.
– Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?
– Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть. Но опять же пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня, и никакой конкретики мы не видим.
– Ты же знаком с Александром по сборной.
– Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.
– Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?
– В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.
– У него была драка с Вильмаром Барриосом. Как отреагирует Вильмар?
– Это вопросик, ха-ха! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака».
- Соболев отстранен от основы «Спартака».
- Он в команде с 2020 года.
- В Соболеве заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.