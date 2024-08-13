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  • Караваев назвал игрока «Зенита», который «может вспылить» из-за прихода Соболева

Караваев назвал игрока «Зенита», который «может вспылить» из-за прихода Соболева

13 августа 2024, 11:24
3

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев допустил, что приход в команду форварда «Спартака» Александра Соболева понравится не всем.

– Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?

– Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть. Но опять же пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня, и никакой конкретики мы не видим.

– Ты же знаком с Александром по сборной.

– Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.

– Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?

– В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.

– У него была драка с Вильмаром Барриосом. Как отреагирует Вильмар?

– Это вопросик, ха-ха! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака».

  • Соболев отстранен от основы «Спартака».
  • Он в команде с 2020 года.
  • В Соболеве заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Караваев Вячеслав Соболев Александр Барриос Вильмар
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1723544791
А прикольно, пришёл бы и вытеснил кого, и вошёл в основу... "дельфин" бы стал любимой рыбой,... как баклан?
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