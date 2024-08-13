Зарема шокирована потенциальным дуэтом форвардов «Зенита»: «Это что-то атомное»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе в «Зенит» Джона Кордобы и Александра Соболева.

«История, сюжет которой достоин Netflix: как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами. Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту» в этой истории виноваты сами клубы: «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное – сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые! Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы – это что-то атомное», – сказала Зарема.