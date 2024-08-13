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  • Зарема шокирована потенциальным дуэтом форвардов «Зенита»: «Это что-то атомное»

Зарема шокирована потенциальным дуэтом форвардов «Зенита»: «Это что-то атомное»

13 августа 2024, 02:54
10

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе в «Зенит» Джона Кордобы и Александра Соболева.

«История, сюжет которой достоин Netflix: как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами. Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту» в этой истории виноваты сами клубы: «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное – сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые! Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы – это что-то атомное», – сказала Зарема.

  • Ранее сообщалось, что Кордоба может перейти из «Краснодара» в «Зенит» следующим летом.
  • Соболев хочет стать игроком «Зенита» в этом сезоне. «Спартак» из-за этого отстранил его от основы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кордоба Джон Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (10)
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ArReal
1723520533
А что она про матч Спартак промолчала?
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BarStep
1723529931
Лукавит. Шокирована она была только один раз в жизни, это когда Леня позвал её замуж из эскорта :) Вот это действительно был шок для всех, а для нее особенно!
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Цугундeр
1723530193
Кура -несушка.Правда несёт только чушь.
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партизан84
1723531389
Дорогие червиченко, федун с женой. Вы свой уровень уже показали. Было время, возможности и финансы. Хватит строить из себя брошенную бывшую жену у которой борщ был вкуснее, дом чище постель горячее...
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АлексМак
1723532297
Когда она говорит,- она бредит.
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Fialet
1723533710
Это Сопелев один из лучших нападающих? М - да...
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alp
1723533908
Хорошо, что жена федуна не имеет никакого отношения к Зениту...
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Garrincha58
1723535449
да хорошо СМИ умеют раздуть скандал Зенит ни того ни другого никогда не хотел подписывать кого хотели давно и сразу подписали, а если бы эти напы были нужны давно бы уже забивали за Питер так что З.... твои грёзы оставь при себе займись лучше борщами для любимого
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