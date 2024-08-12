ЦСКА отчитался о травме Роши после фола Сперцяна

ЦСКА сообщил о состоянии травмированного защитника Виллиана Роши.

Бразилец повредил голеностоп в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Он не смог продолжить игру после фола Эдуарда Сперцяна.

Роше пришлось наложить на ногу 4 шва. Он покидал стадион на костылях.

«Дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняется выраженный отек и гематома в области голени.

Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава.

В ближайшие дни Роша будет проходить интенсивный курс терапии, по результатам которой будут определены ориентировочные сроки лечения, на которые будет влиять и состояние раны, на которую были наложены швы», – говорится в публикации ЦСКА.