ЦСКА отчитался о травме Роши после фола Сперцяна

ЦСКА сообщил о состоянии травмированного защитника Виллиана Роши.
- Бразилец повредил голеностоп в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
- Он не смог продолжить игру после фола Эдуарда Сперцяна.
- Роше пришлось наложить на ногу 4 шва. Он покидал стадион на костылях.
«Дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняется выраженный отек и гематома в области голени.
Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава.
В ближайшие дни Роша будет проходить интенсивный курс терапии, по результатам которой будут определены ориентировочные сроки лечения, на которые будет влиять и состояние раны, на которую были наложены швы», – говорится в публикации ЦСКА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА