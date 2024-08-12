В махачкалинском «Динамо» сказали, подпишет ли клуб Джикию

Защитник Георгий Джикия не перейдет в махачкалинское «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

30-летний россиянин находится без клуба с конца прошлого сезона, когда у него закончился контракт со «Спартаком».

– Будут ли у «Динамо» еще трансферы?

– Максимум один нападающий. До конца трансферного окна еще есть время, посмотрим, – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

– Если будет только нападающий, значит история с Джикией закрыта?

– Позиция центрального защитника у нас закрыта.