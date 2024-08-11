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  • «Неуважение к клубу»: Корнеев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

«Неуважение к клубу»: Корнеев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

11 августа 2024, 22:22
19

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев возмущен трансфером в «Спартак» форварда Виллиана Жозе.

«У меня вопрос один: как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает. Как его можно подписать? И еще заплатить 3 миллиона евро за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», – сказал Корнеев.

  • Виллиан еще не отметился результативными действиями в России.
  • Игрок куплен у «Бетиса».
  • У «Спартака» сейчас беспроигрышная серия из 4 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (19)
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serhio80
1723406588
Блохастым забьет) и корнеев сразу переобуется) очередной флюгер с газпремтв
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FCSpartakM
1723410957
его купили в 2 раза дешевле . И в 3 раза дешевле рынка. Корнеев опять с бодуна что-то бузит.
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Каратель помойников
1723431574
Помню Фернандо приезжал пухляком,скинул вес(тогда тоже псевдо-эксперты завидовали как он поправился).сбросил вес и как играл,эти же критики пели диферамбы
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red-white-forever
1723433568
И добавил *** *** ***
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red-white-forever
1723433640
А чё? Корнееву можно материться и Спартак срать, а мне нет? Зенит ***** *****
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red-white-forever
1723433729
****, в полку наших прибыло
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paracetamol
1723446714
Зато откат был хороший!
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