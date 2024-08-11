«Неуважение к клубу»: Корнеев раскритиковал летний трансфер «Спартака»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев возмущен трансфером в «Спартак» форварда Виллиана Жозе.

«У меня вопрос один: как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает. Как его можно подписать? И еще заплатить 3 миллиона евро за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», – сказал Корнеев.

Виллиан еще не отметился результативными действиями в России.

Игрок куплен у «Бетиса».

У «Спартака» сейчас беспроигрышная серия из 4 матчей.

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